医療機器の不足続く、酸素濃度計は欠品続出

中国-全国医療機器の不足続く、酸素濃度計は欠品続出社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療医薬品その他製造小売りその他サービス政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事抗原検査器、不足深刻化も短期間で解決可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制小売り中国、タイに新型コロナワクチンなど供与タイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制外交医療機器セイント、コロナ特需で８割増収へタイ医薬電機保健医療医薬品医療用品テクノ、コロナで売上高11％増へタイ医薬決算電機保健医療医薬品コロナ治療に必要な医療機器５種、価格統制インド経済マクロ経済保健医療その他製造政策・法律・規制