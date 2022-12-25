新型コロナの域内感染者、25日は１万7650人

台湾新型コロナの域内感染者、25日は１万7650人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事新型コロナの域内感染者、20日は１万7080人台湾社会保健医療医薬品社会一般新型コロナの域内感染者、18日は１万5034人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、15日は１万6012人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、11日は１万4034人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、７日は１万6694人台湾社会保健医療社会一般