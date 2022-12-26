半導体企業への税額控除、最大８％で決議

韓国半導体企業への税額控除、最大８％で決議ＩＴNEW国・地域韓国業種ＩＴ関連タグ韓国電子・コンピューター通信政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック半導体企業への税額控除、最大８％で決議韓国ＩＴ電子・コンピューター通信政策・法律・規制NEW米「ビルマ法」成立、ミャンマー民主派支援ミャンマー政治石油・石炭・ガス政治一般政策・法律・規制軍事外交NEW企業法改正案、国会に提出ラオス政治政治一般政策・法律・規制NEW改正雇用法、予定通り１月１日施行マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制アナログ見直しへ工程表、来年に一括法案日本経済マクロ経済自動車ＩＴ一般食品・飲料災害小売り政府ファンド設立法案を批判 経済界、大統領「成長資金に」フィリピン経済マクロ経済インフラ金融一般政治一般政策・法律・規制関連記事尹政権の支持率36.4％、４週ぶり30％台半ば韓国政治統計政治一般尹政権の支持率30.4％、８週ぶりに上昇韓国政治統計政治一般半導体産業の設備投資、税額控除を拡大へ韓国経済マクロ経済ＩＴ一般政策・法律・規制重大災害法、与党が改正推進へ韓国経済マクロ経済政策・法律・規制尹新政権、非メモリー半導体事業を強化韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター