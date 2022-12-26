今年の外国人旅行者、1100万人を突破

タイ今年の外国人旅行者、1100万人を突破観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ空運観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事首都近郊３空港の拡張を加速、旅客増に対応タイ運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制新規感染15人、入院患者300人下回る（26日）タイ社会保健医療社会一般工業団地供給、上期は2.4万ヘクタールタイ建設統計設備投資不動産建設・プラント政治一般政策・法律・規制軍事中国人観光客の増加に期待、第４友好橋開通でタイ観光観光娯楽政府観光庁、外国人誘致目標の達成困難タイ観光統計空運観光