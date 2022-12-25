広東省の鉱工業生産、１～11月は2.2％増

中国-広東広東省の鉱工業生産、１～11月は2.2％増経済NEW国・地域中国-広東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ広東省の鉱工業生産、１～11月は2.2％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】安堵の中で悲観の芽オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は１％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り11月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り自動車統計11月の中古車取引17％減、コロナ流行で中国-全国車両マクロ経済貿易統計自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は2.2％増中国-広東経済マクロ経済統計NEW11月の工業生産指数、３カ月連続マイナス台湾経済マクロ経済統計NEW卸売業売上高が２年ぶり減少 調達が鈍化、小売り・飲食は増加台湾経済マクロ経済統計卸売りその他サービス小売り外食・飲食NEW韓国の国内新車販売、９年ぶり最低水準に韓国車両統計自動車NEW世界上位500社、韓国は16社にとどまる韓国経済マクロ経済統計NEW関連記事広東省の鉱工業生産、１～10月は3.0％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計設備投資広東省の鉱工業生産、１～７月は3.2％増中国-広東経済マクロ経済統計広東省の鉱工業生産、１～５月は3.8％増中国-広東経済マクロ経済統計広東省の鉱工業生産、１～４月は4.4％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計小売り広州の鉱工業生産、１～８月は13％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計自動車電機金融一般設備投資不動産小売り