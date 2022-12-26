屋内マスク義務、旧正月連休明けにも解除か

韓国屋内マスク義務、旧正月連休明けにも解除かPICK UP社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事屋内マスク義務、「２段階解除案」で推進か韓国社会保健医療社会一般政策・法律・規制屋内でのマスク着用義務、１月末にも解除か韓国社会社会一般〔ミ島通信〕ダバオ市、屋外のマスク着用解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制ＥＵ機内マスク義務解除、仏は全交通機関で不要欧州社会保健医療空運社会一般ブリスベンのマスク義務、きょうから解除オーストラリア社会保健医療社会一般政策・法律・規制