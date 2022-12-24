11月外国人旅行者、前月比19％増の175万人

タイ11月外国人旅行者、前月比19％増の175万人観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事コロナ国内感染、17日は2723人中国-全国社会保健医療社会一般外国投資、昨年は過去最高更新：オランダが最多、10～12月に集中フィリピン経済マクロ経済統計設備投資１月の日中貿易、８カ月ぶりのプラスに中国-全国経済マクロ経済貿易統計深センの観光収入、昨年は15.5％増加中国-深セン観光統計観光娯楽５月輸入、47億ドルに増加：単月で20カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属その他製造精密機器農林・水産石油・石炭・ガス鉱業