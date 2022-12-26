高級戸建て住宅が人気、コロナで好みに変化

タイ高級戸建て住宅が人気、コロナで好みに変化建設NEW国・地域タイ業種建設関連タグタイ不動産関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW地方が感染急拡大明らかに ３省市で１日計200万人弱中国-全国社会ＩＴ一般保健医療医薬品社会一般小売りNEW上海市、陽性者の自宅隔離は満７日間必要中国-上海社会保健医療社会一般NEW衛生当局、コロナ感染者統計の発表取りやめ中国-全国社会保健医療社会一般NEW浙江、帰省しない出稼ぎ労働者に補助金中国-浙江経済マクロ経済保健医療社会一般文化・宗教雇用・労務NEW中国外務省報道官も感染か、「薬買えない」と妻中国-全国社会医薬品社会一般政治一般NEW関連記事２Ｑは中古住宅の供給増、減税措置が奏功タイ建設統計不動産建設・プラント政策・法律・規制財政住宅銀、高級一戸建ての供給過剰を懸念タイ建設不動産建設・プラント20年の住宅市場の伸び、３～５％に下方修正タイ建設不動産建設・プラント首都圏の住宅登録戸数、昨年10％増タイ建設統計不動産建設・プラント北部の新規住宅、戸建て平屋が最人気タイ建設統計卸売り不動産建設・プラント観光小売り