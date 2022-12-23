11月ＣＰＩは4.0％上昇、前月から横ばい

マレーシア11月ＣＰＩは4.0％上昇、前月から横ばい経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計ＣＰＩ山東の１～11月経済統計、鉱工業は5.3％増中国-山東経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資小売りNEW深セン市の鉱工業生産、１～11月は5.6％増中国-深セン経済マクロ経済統計NEW11月ＣＰＩは4.0％上昇、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計NEW11月のＣＰＩ上昇率6.7％ 高水準続く、23年は６％予想シンガポール経済マクロ経済統計NEW広東省の鉱工業生産、１～11月は2.2％増中国-広東経済マクロ経済統計中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計関連記事10月ＣＰＩは4.0％上昇、伸びやや減速マレーシア経済マクロ経済統計９月ＣＰＩは4.5％上昇、４％台で高止まりマレーシア経済マクロ経済統計３月ＣＰＩ2.2％上昇、１年２カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計４月消費者物価4.7％上昇、４年ぶり高い伸びマレーシア経済マクロ経済統計ＩＴ一般通信食品・飲料保健医療電力・ガス・水道その他サービス３月消費者物価1.7％上昇、２カ月連続プラスマレーシア経済マクロ経済統計通信食品・飲料保健医療電力・ガス・水道その他サービス外食・飲食