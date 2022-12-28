マカオ、海外からの旅行客受け入れを再開

マカオマカオ、海外からの旅行客受け入れを再開PICK UP観光NEW国・地域マカオ業種観光関連タグ香港マカオ保健医療ＩＴ一般観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW１月８日に入国後隔離撤廃 中国人の海外旅行も開放中国-全国社会保健医療医薬品陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW入国後の隔離不要に、来年１月８日から中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEW中国渡航者、水際緊急強化＝30日から全員検査中国-全国社会社会一般政策・法律・規制NEWゼロコロナに終止符、感染者増「パニック」も中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、家庭向けに酸素ボンベレンタル中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW関連記事マカオ、入境者の自宅隔離を許可マカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制上海市、一部施設除き陰性証明不要に中国-上海社会保健医療社会一般入境時の強制隔離を廃止 26日から、３日間は行動制限香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制マカオ、ホテル隔離を10日に短縮＝15日からマカオ社会保健医療社会一般政策・法律・規制西安の車両ナンバー通行規制、一時中止中国-陝西運輸統計保健医療陸運空運社会一般政策・法律・規制