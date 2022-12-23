タイ航空、観光客増加で月商450億円に回復

タイタイ航空、観光客増加で月商450億円に回復運輸NEW国・地域タイ業種運輸関連タグタイ空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事ノックエア、中国「開国」による回復に期待タイ運輸空運タイ航空、下期に航空機３機をリース調達へタイ運輸空運タイ航空が増資承認、新機材調達などにタイ運輸統計証券空運エアアジア、ライバル不調で搭乗率上昇タイ運輸石油・石炭・ガス倉庫空運タイ航空、12月の利用客3％減タイ運輸統計倉庫空運観光