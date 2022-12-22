23年の昇給率、2.8％に縮小

香港23年の昇給率、2.8％に縮小ＮＮＡ日系調査、景気低迷を反映か独自PICK UP経済国・地域香港業種経済関連タグ香港日本マクロ経済統計雇用・労務貿易統計長城汽車の22年販売、106万台で目標未達中国-河北車両貿易統計自動車江淮汽車の22年販売、３年ぶりマイナス中国-安徽車両貿易統計自動車上海市、23年経済成長目標は「5.5％以上」中国-上海経済マクロ経済統計インフラ金融一般政策・法律・規制12月の人民元貸出、増加額は1.4兆元中国-全国金融統計金融一般23年の昇給率、2.8％に縮小 ＮＮＡ日系調査、景気低迷を反映か香港経済マクロ経済統計雇用・労務日本製の熱延鋼板輸入、価格下落で12％増韓国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属関連記事22年の日系昇給率8.4％予測 人件費負担大きく、ＮＮＡ調査インド経済統計雇用・労務22年の日系昇給率3.8％予測 昨年上回る、経営負担が鮮明に韓国経済統計雇用・労務21年の日系昇給率８％予測 未定４割、人件費増が切実な課題インド経済マクロ経済統計雇用・労務20年の日系昇給率3.7％予測 ＮＮＡ調査、賃金上昇の懸念拡大韓国経済統計雇用・労務20年昇給率予測見通し3.3％ 伸び鈍化、景気悪化影響か香港経済マクロ経済統計雇用・労務