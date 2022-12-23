政府、コロナ感染者増も祝賀行事に制限なし

タイ政府、コロナ感染者増も祝賀行事に制限なし経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ保健医療政策・法律・規制イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事保健相、年初にも2度ポリオ一斉投与インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制第3回ポリオワクチン投与、30日実施インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制日本、ポリオ感染防止に180万米ドルインドネシア社会保健医療医薬品社会一般イスラム指導者、ポリオワクチン摂取可インドネシア社会保健医療社会一般WHO、ポリオ感染14人に増加インドネシア社会保健医療社会一般文化・宗教政策・法律・規制