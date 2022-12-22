コロナ対策の活動制限、年内廃止も＝大統領

インドネシアコロナ対策の活動制限、年内廃止も＝大統領社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事ジャワ・バリ両島外、活動制限12月６日までインドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制ジャワ・バリの活動制限、22日まで延長インドネシア社会社会一般政策・法律・規制隔離なし入国、近隣５カ国を対象に検討インドネシア観光保健医療観光社会一般ジャワ・バリ、規制緩和続く 飲食時間延長、観光地も一部再開インドネシア社会保健医療社会一般新規感染７千人台まで低下、６月12日以来インドネシア社会保健医療社会一般