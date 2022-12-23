中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正

台湾中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計ＣＰＩ中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】安堵の中で悲観の芽オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は１％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り11月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り７月ＣＰＩ、前年比19％上昇 民政移管以降の最高値５カ月更新ミャンマー経済マクロ経済統計卸売り小売りＧＤＰ中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW23年成長率は1.5％に鈍化、中華信評台湾経済マクロ経済統計NEW韓国政府の成長率予測、1.6％に下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW今年と来年の成長率は５％台、ＡＭＲＯ予測カンボジア経済マクロ経済統計NEW政策金利、5.50％に引き上げ ５会合連続、利上げ幅は縮小インドネシア金融統計金融一般政策・法律・規制NEW23年度1.5％成長予測、政府日本経済マクロ経済統計電力・ガス・水道小売りNEW貿易統計23年成長率は1.5％に鈍化、中華信評台湾経済マクロ経済統計NEW中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW台湾の工作機械団体、23年の輸出は微増予測台湾製造貿易統計電機その他製造機械NEWコメ輸出、過去４年で最多の800万トンへタイ農水貿易統計農林・水産NEW１～11月コショウ輸出、量減少も金額は増加ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW12月前半の輸出は14％減 電話３割減、製造業の不振一段とベトナム経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター繊維精密機器NEW関連記事ＩＭＦ、本年度成長率を6.8％に下方修正インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制中研院、22年経済成長率を3.52％に下方修正台湾経済マクロ経済統計台湾成長率予測、3.80％に下方修正＝台総院台湾経済マクロ経済中研院、今年のＧＤＰ成長予測0.52％に下方修正台湾経済マクロ経済統計財政ＧＤＰ予測3.24％に下方修正：中研院発表、強まる慎重論台湾経済マクロ経済設備投資財政