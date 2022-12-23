年末年始の観光関連支出、19年の５割予測

タイ年末年始の観光関連支出、19年の５割予測観光NEW国・地域タイ業種観光関連タグタイ観光関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事セントラル、年末商戦にコロナ前水準の予算タイ商業食品・飲料小売り年末年始の支出1.3％増＝カシコン予測タイ商業マクロ経済統計卸売り観光娯楽小売り外食・飲食年末年始の観光収入、９％増見通しタイ観光統計観光年末年始の旅行者350万人、観光収入も好調タイ観光観光娯楽テイクオフ：日本の年末年始のイベン…オーストラリア社会社会一般