11月失業率3.61％、３カ月連続低下

台湾11月失業率3.61％、３カ月連続低下経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率11月失業率3.61％、３カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW外国人労働者84万人、前年比1.4％減韓国経済統計社会一般22年成長率、6.5～7.0％の予測超えも＝首相マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制国民の５割超は世界経済を楽観視、仏社調査シンガポール経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務９～11月の失業率3.7％、７期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交関連記事10月失業率3.64％、２カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務９月失業率3.66％、５カ月ぶり低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務８月失業率3.79％、４カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務７月失業率3.78％、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務６月失業率3.74％、２カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務