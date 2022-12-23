中国の重症者増に懸念、ワクチン支援＝ＷＨＯ

アジア中国の重症者増に懸念、ワクチン支援＝ＷＨＯ医薬NEW国・地域アジア業種医薬関連タグ中国日本保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事コロナ収束には程遠く、ＷＨＯ緊急委アジア医薬保健医療アストラ製接種継続を、重症化防ぐ効果とＷＨＯ欧州医薬医薬品中国製ワクチンも審査開始、ＷＨＯ中国-全国医薬保健医療医薬品はしか死者20万人超、ワクチン接種訴え＝ＷＨＯアジア医薬保健医療医薬品死者数少なく「成功例」、日本の対応でＷＨＯ欧州医薬マクロ経済保健医療