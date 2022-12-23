21日のコロナ感染者は19人、やや減少傾向

カンボジア21日のコロナ感染者は19人、やや減少傾向医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事12日のコロナ感染は25人、９月21日以来最多カンボジア医薬統計保健医療新型コロナ、18日の新規感染者は５人カンボジア医薬保健医療新型コロナ、12日の新規感染者は４人カンボジア医薬保健医療新型コロナの新規感染者、26日は９人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、19日は４人カンボジア医薬統計保健医療