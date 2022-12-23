解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに

中国-深セン解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに社会NEW国・地域中国-深セン業種社会関連タグ中国香港保健医療医薬品陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事南方航空、31日の成田―広州便で抗原検査中国-広東社会統計保健医療陸運空運社会一般深センのコロナ国内感染、29日は２人増中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者595人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般深センの越境貨物運転手、陽性者592人に中国-深セン社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制深センの越境貨物運転手、陽性者585人に中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般