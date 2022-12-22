新規感染984人、５日連続で千人下回る

マレーシア新規感染984人、５日連続で千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染816人、４日連続で千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染721人、３日連続で千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染847人、２日連続で千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染993人、５日ぶり千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2450人、４日ぶり３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般