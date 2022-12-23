新規感染者7.6万人、死者62人増

韓国新規感染者7.6万人、死者62人増安全情報社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染者5.5万人、死者67人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者4.7万人、死者41人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者13.7万人、死者59人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者１万人、死者８人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者9595、死者10人増韓国社会保健医療社会一般