新規感染1093人、前日から29％減少（21日）

シンガポール新規感染1093人、前日から29％減少（21日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWデリバリー配送員拡充の動き 上海など、北京は一部で正常化中国-全国運輸その他サービス陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW解熱剤と検査キット、深センでもばら売りに中国-深セン社会保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制NEW常務会議、「医薬品需要の保障を」中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品不動産建設・プラント政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、21日は約3000人中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染1540人、前日比2.2倍（20日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染708人、６日連続で減少（19日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2765人、前日から７％減少（10日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2982人、前日から16％減少（９日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1570人、前週同日から減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般