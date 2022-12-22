タイエアアジア、観光回復で来年黒字転換

タイタイエアアジア、観光回復で来年黒字転換運輸NEW国・地域タイ業種運輸関連タグタイマレーシア空運関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事航空需要の完全回復２年後＝タイエアアジアタイ運輸統計保健医療空運観光政策・法律・規制タイエアアジア、今年の旅客目標400万人タイ運輸保健医療医薬品空運政策・法律・規制タイガーエア、第４四半期は黒字転換シンガポール運輸マクロ経済決算倉庫空運タイエアアジア、旅客増で１～９月は黒字転換タイ運輸決算倉庫空運セブ航空、昨年の旅客数は２割増フィリピン運輸統計設備投資倉庫空運