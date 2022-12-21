企業２割、１Ｑの景気悲観

台湾企業２割、１Ｑの景気悲観水際対策緩和も先行きを慎重視PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW貿易統計上海市、１～11月輸出額は6.1％増中国-上海経済マクロ経済貿易統計NEW企業２割、１Ｑの景気悲観 水際対策緩和も先行きを慎重視台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW製造業の有望投資先ランク上昇 ＪＢＩＣ調査、事業リスク分散でマレーシア製造マクロ経済統計自動車電機化学一般その他製造設備投資雇用・労務NEWＮＺ11月貿易収支、赤字継続も赤字幅は縮小ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW車部品業界の４～９月期売上高、前年比35％増インド車両マクロ経済貿易統計決算自動車電子・コンピューター精密機器機械車部品NEW遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は１％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り関連記事春節賞与、コロナ後最多に 給与1.23カ月分、飲食・観光が増加台湾経済マクロ経済統計雇用・労務企業の人材募集意欲が高水準 水際緩和で、リベンジ転職の波も台湾経済マクロ経済統計雇用・労務企業３割弱、４Ｑの景気楽観 提示給与が高水準、水際緩和控え台湾経済マクロ経済統計雇用・労務企業４割弱、２Ｑの景気楽観 コロナ下火で、会社員は慎重視台湾経済マクロ経済統計雇用・労務「楽観」が「悲観」を上回る ３年ぶり、企業の４Ｑ景況見通し台湾経済マクロ経済統計雇用・労務