11月の訪日韓国人客、156倍の31.5万人

韓国11月の訪日韓国人客、156倍の31.5万人PICK UP観光NEW国・地域韓国業種観光関連タグ韓国日本観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き訪日中国人、11月は２万1000人＝ＪＮＴＯ中国-全国観光統計観光NEW自家用車の本土入境枠を撤廃 大橋経由、大湾区の往来に便宜香港運輸陸運政策・法律・規制NEW11月の訪日香港人8.3万人、前月から倍増香港観光統計観光NEW11月の訪日台湾人、前年同月の255倍台湾観光統計観光NEW【リオープニング】空の往来、下半期に活性化 日韓はコロナ前の７割水準に回復韓国運輸空運観光NEW11月の訪日韓国人客、156倍の31.5万人韓国観光統計観光NEWアジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事訪日豪人数、10月は１万人超で前年比41倍増オーストラリア観光統計観光10月の訪日韓国人客、64倍の12.3万人韓国観光統計観光９月の訪日韓国人客、14.7倍の3.3万人韓国観光統計観光７月の訪日韓国人客、11倍の２万人韓国観光統計観光６月の訪日韓国人客、13.4倍の1.1万人韓国観光観光