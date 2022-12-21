23年の貿易収支、最大385億ドルの黒字予測

インドネシア23年の貿易収支、最大385億ドルの黒字予測経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易政策・法律・規制貿易統計23年成長率は1.5％に鈍化、中華信評台湾経済マクロ経済統計NEW中研院、22年経済成長率を2.94％に下方修正台湾経済マクロ経済統計NEW台湾の工作機械団体、23年の輸出は微増予測台湾製造貿易統計電機その他製造機械NEWコメ輸出、過去４年で最多の800万トンへタイ農水貿易統計農林・水産NEW１～11月コショウ輸出、量減少も金額は増加ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW12月前半の輸出は14％減 電話３割減、製造業の不振一段とベトナム経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター繊維精密機器NEW関連記事貿易省、輸出関連分野の手続き電子化に着手インドネシア経済マクロ経済貿易ＩＴ一般通信政策・法律・規制４月の財政収支、過去25年で最大の黒字フィリピン経済マクロ経済統計金融一般財政９月の貿易収支50億＄、８カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業貿易黒字予測、通年では2,540億ドルに中国-全国経済マクロ経済貿易統計10月貿易収支、輸入増で黒字幅縮小フィリピン商業貿易統計電子・コンピューター通信化学一般鉄鋼・金属その他製造精密機器