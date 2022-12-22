コロナ保険の支払額、１週間当たりの最高更新

台湾コロナ保険の支払額、１週間当たりの最高更新金融NEW国・地域台湾業種金融関連タグ台湾金融一般保険関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事コロナ保険の支払額、1721億元に台湾金融統計金融一般保険コロナ保険の支払額、1653億元に台湾金融金融一般保険コロナ保険の支払額、1441億元に台湾金融金融一般保険コロナ保険の支払額1288億元に、６社の増資完了台湾金融統計保健医療金融一般証券保険コロナ保険の支払額、損保の３年分の利益超え台湾金融マクロ経済統計保健医療医薬品金融一般保険