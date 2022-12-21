バス・鉄道利用者、依然コロナ前未満の水準

シンガポールバス・鉄道利用者、依然コロナ前未満の水準運輸NEW国・地域シンガポール業種運輸関連タグシンガポール陸運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事７～９月の企業景況感、３四半期連続で低下シンガポール経済マクロ経済統計４～６月の企業景況感、前期から大幅低下シンガポール経済マクロ経済統計ＥＶ新車販売台数、上半期は全体の９％シンガポール車両統計自動車電機環境不完全雇用、失業よりも深刻な問題＝識者シンガポール経済統計雇用・労務ＭＲＴの運行信頼性、18年は大きく改善シンガポール運輸統計陸運