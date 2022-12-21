新型コロナの域内感染者、21日は１万9051人

台湾新型コロナの域内感染者、21日は１万9051人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事新型コロナの域内感染者、５日は１万209人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、１日は１万5595人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、28日は４万8421人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、25日は３万8785人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、14日は６万3964人台湾社会保健医療社会一般