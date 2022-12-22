１～11月の財政収入、減少幅３％に縮小

中国-全国１～11月の財政収入、減少幅３％に縮小経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計財政自動車統計１～11月の財政収入、減少幅３％に縮小中国-全国経済マクロ経済統計財政NEW2022年11月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車NEW11月の新車販売は５％減、前年割れは今年初タイ車両統計自動車NEWバッテリーＥＶの登録数、11月は1540台タイ車両統計自動車二輪車NEW製造業の有望投資先ランク上昇 ＪＢＩＣ調査、事業リスク分散でマレーシア製造マクロ経済統計自動車電機化学一般その他製造設備投資雇用・労務NEWＮＺ11月貿易収支、赤字継続も赤字幅は縮小ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計NEW関連記事１～９月の財政収入6.6％減、下げ幅縮小中国-全国経済マクロ経済統計財政１～６月の財政収入10.2％減、税還付が影響中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政１～５月の財政収入10.1％減、還付急増で中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政１～４月の財政収入4.8％減、還付増で中国-全国経済マクロ経済統計財政１～10月の財政収入、14.5％増の18.1兆元中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政