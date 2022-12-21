ファーマフーズ、ＦＰＴと合弁で工場設立へ

ベトナムファーマフーズ、ＦＰＴと合弁で工場設立へ日系企業進出医薬NEW国・地域ベトナム業種医薬関連タグベトナム日本食品・飲料医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向スシロー、成都に初出店中国-四川サービス食品・飲料外食・飲食NEWファーマフーズ、ＦＰＴと合弁で工場設立へベトナム医薬食品・飲料医薬品NEW成膜装置オプトラン、首都近郊に現法設立へベトナム製造電子・コンピューター通信その他製造精密機器NEW日本光電、販売支店を１月営業開始フィリピン医薬電子・コンピューター保健医療卸売り小売りNEW奥長良川名水、水素水販売へインドネシア食品貿易食品・飲料リボミック、中国に合弁設立へ中国-全国医薬保健医療医薬品証券関連記事ＦＰＴリテール、薬局出店加速で３割増益へベトナム商業ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品小売りＦＰＴリテール、21年は利益19.5倍ベトナム商業決算ＩＴ一般医薬品小売りＦＰＴリテール、１～９月は利益８倍ベトナム商業ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品小売りＦＰＴ、流通網拡大へハノイの会社を買収ベトナム商業ＩＴ一般小売りＦＰＴリテール、上期はＰＣ好調で増収増益ベトナム商業電子・コンピューター医薬品小売り