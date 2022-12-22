新規感染者8.8万人、死者59人増

韓国新規感染者8.8万人、死者59人増安全情報社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事新規感染者4.7万人、死者60人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者3.3万人、死者59人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者4.1万人、死者59人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者４万人、死者14人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者6253人、死者４人増韓国社会保健医療社会一般