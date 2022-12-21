中国急転換、企業戸惑う

中国-全国中国急転換、企業戸惑う経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本車部品保健医療ＩＴ一般政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事ゼロコロナ継続伝達、緩和なら「死者２百万人」中国-全国社会マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制インフル対策に戸惑う企業、操業への懸念も中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般事件避妊から出産奨励へ、変わる家族計画韓国社会社会一般あすからタイ製家電などの関税引き下げベトナム経済マクロ経済貿易自動車二輪車電機食品・飲料その他製造ガラス・セメント政策・法律・規制カード消費が減少、SARSが最大要因シンガポールマクロ経済統計ＩＴ一般金融一般卸売りその他サービス空運小売り