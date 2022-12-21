新規感染204人、前日から30人減

ベトナム新規感染204人、前日から30人減安全情報社会国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事新規感染234人、前日から57人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染366人、前日から17人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染496人、前日から32人減ベトナム社会社会一般新規感染333人、前日から25人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染416人、前日から52人減ベトナム社会保健医療社会一般