フライト数、コロナ前の７割まで回復

インドネシアフライト数、コロナ前の７割まで回復運輸国・地域インドネシア業種運輸関連タグインドネシア空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事東部６空港、レバラン期に営業時間延長インドネシア運輸空運社会一般文化・宗教レバラン期間の航空機発着数、65％減少インドネシア運輸空運航空管制塔、５年間で86棟新設を計画インドネシア運輸倉庫空運航空貨物の検査システム、年内に４空港導入インドネシア運輸倉庫空運政策・法律・規制25商業空港、来年から国家予算割当てなしインドネシア運輸設備投資倉庫空運政策・法律・規制財政