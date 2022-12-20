11月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばい

香港11月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばい経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＣＰＩ遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は１％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント小売り11月ＣＰＩは1.8％上昇、前月から横ばい香港経済マクロ経済統計河北の１～11月経済統計、鉱工業は5.6％増中国-河北経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り７月ＣＰＩ、前年比19％上昇 民政移管以降の最高値５カ月更新ミャンマー経済マクロ経済統計卸売り小売り北京の１～11月経済統計、鉱工業は17％減中国-北京経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交関連記事10月のＣＰＩ上昇率1.8％、伸び幅縮小香港経済マクロ経済統計９月のＣＰＩ上昇率4.4％、７年半で最高香港経済マクロ経済統計８月ＣＰＩは1.9％上昇、伸び幅横ばい香港経済マクロ経済統計７月ＣＰＩは1.9％上昇、伸び幅0.1Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計４月ＣＰＩは1.3％上昇、伸び幅0.4Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計