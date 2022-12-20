長距離列車、６～12歳の乗車条件を緩和

インドネシア長距離列車、６～12歳の乗車条件を緩和運輸国・地域インドネシア業種運輸関連タグインドネシア保健医療陸運政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事年末年始休暇の乗車券、国鉄が販売開始インドネシア運輸陸運国内移動に追加接種を義務化、25日からインドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制長距離鉄道、移動条件の強化後も乗車率96％インドネシア運輸保健医療陸運政策・法律・規制６～17歳の国内移動要件緩和、19日から有効インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制６歳以上の子ども接種証明必要に、国内移動インドネシア運輸陸運海運空運政策・法律・規制