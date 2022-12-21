春節花火また中止、規制緩和も間に合わず

香港春節花火また中止、規制緩和も間に合わず観光国・地域香港業種観光関連タグ香港保健医療観光イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事〔トラム〕国慶節花火大会、４年連続で中止香港社会保健医療社会一般イベント政策・法律・規制〔トラム〕春節花火大会、来年も中止香港社会観光社会一般イベントＬＰガス車の販売、昨年の規制緩和後に急増韓国車両自動車政策・法律・規制春節花火大会を中止、政府発表香港社会観光社会一般イベント政策・法律・規制ＤＲＡＭ価格、10月も下落の恐れ台湾ＩＴマクロ経済電子・コンピューター