ファストフードの大快活、「最悪期脱した」

香港ファストフードの大快活、「最悪期脱した」サービスNEW国・地域香港業種サービス関連タグ香港外食・飲食関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ国内症例、20日は3000人台中国-全国社会保健医療社会一般NEW広東のコロナ感染者、最短８日で職場復帰可中国-広東社会保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW中国の22年成長率2.7％に下方修正、世銀中国-全国経済マクロ経済統計保健医療社会一般NEW旅行意欲が一時減退 ホテル予約取り消し、感染者増で中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品その他サービス観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW上海のＥＣ団体、配送員参加を呼びかけ中国-上海運輸ＩＴ一般保健医療陸運社会一般雇用・労務小売り外食・飲食NEW関連記事外食の大快活、店舗網拡大に９千万ドル投入香港商業決算食品・飲料設備投資卸売りその他サービス不動産雇用・労務小売り最大２％の値上げ検討、外食の大快活香港食品決算食品・飲料卸売り小売り大快活も値上げ、コスト増で年内５～８％香港商業マクロ経済貿易決算食品・飲料卸売りその他サービス不動産雇用・労務政策・法律・規制小売り大快活が19％増益、年内に8店出店香港商業マクロ経済決算食品・飲料卸売り小売りファーストフードの大快活が経営好転香港食品・飲料設備投資その他サービス