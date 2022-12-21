宅配企業、年末までの配送正常化を見通す

中国-全国宅配企業、年末までの配送正常化を見通す運輸国・地域中国-全国業種運輸関連タグ中国陸運政策・法律・規制決算社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事宅配大手の業績好調、３Ｑ純益２倍に中国-全国運輸決算倉庫陸運海運空運「双十一」の宅配値上げ、まずＺＴＯが発表中国-全国運輸ＩＴ一般陸運空運イベント政策・法律・規制小売り菜鳥と宅配５社、長江デルタで翌日配送開始中国-浙江運輸その他サービス倉庫陸運宅配３社が値上げ、「双十一」のピーク前に中国-全国運輸ＩＴ一般その他サービス倉庫陸運小売り春節明けの宅配業界、配達員争奪戦に中国-全国運輸倉庫雇用・労務