３Ｑの航空旅客1560万人、コロナ以降で最多

マレーシア３Ｑの航空旅客1560万人、コロナ以降で最多PICK UP運輸国・地域マレーシア業種運輸関連タグマレーシア空運統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事今年の航空旅客数は最大4900万人に＝運輸相マレーシア運輸空運観光規制緩和で２Ｑに需要急回復、民間航空局ベトナム運輸空運１～３月の航空旅客870万人、前年比５倍増マレーシア運輸統計空運２Ｑの航空交通権51件承認、エアアジア最多マレーシア運輸統計空運空港旅客サービス料見直し、年内に＝航空委マレーシア運輸倉庫空運