コロナ感染でも出勤可に

中国-全国コロナ感染でも出勤可に複数の地方政府、経済正常化へPICK UP経済国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国保健医療医薬品マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事抗原検査キットの増産急ぐ、需要拡大で中国-全国医薬保健医療医薬品政策・法律・規制３月中旬まで感染の波、専門家予測中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品陸運社会一般政策・法律・規制華北製薬、集中買い付けの参加資格失う中国-河北医薬決算医薬品政策・法律・規制人気の解熱鎮痛消炎剤、処方せん必要かオーストラリア医薬医薬品韓美薬品、ナノテクで頭痛薬開発韓国医薬品