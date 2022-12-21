北京のホテル、催事予約の回復は春節以降か

中国-北京北京のホテル、催事予約の回復は春節以降か観光国・地域中国-北京業種観光関連タグ中国小売り外食・飲食その他サービス観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事春節５日間、北京の消費額8.4％増の36億元中国-北京商業統計食品・飲料卸売りその他サービス社会一般小売り高級ホテルの排水が基準値超え、北京で調査中国-北京社会マクロ経済食品・飲料保健医療医薬品インフラ社会一般環境事件政策・法律・規制ケンピンスキー天津、来年元日に開業へ中国-天津観光設備投資不動産観光ケンピンスキーホテル、深センでオープン中国-深セン観光マクロ経済設備投資卸売り不動産観光娯楽小売り2年で18軒着工、青島でホテル建設ラッシュ中国-山東観光マクロ経済統計不動産建設・プラント倉庫空運観光スポーツイベント