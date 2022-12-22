外国人労働者84万人、前年比1.4％減

韓国外国人労働者84万人、前年比1.4％減経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国統計社会一般失業率外国人労働者84万人、前年比1.4％減韓国経済統計社会一般NEW22年成長率、6.5～7.0％の予測超えも＝首相マレーシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW国民の５割超は世界経済を楽観視、仏社調査シンガポール経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務９～11月の失業率3.7％、７期連続で改善香港経済マクロ経済統計雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交11月の経済指標、コロナ直撃 各項目が上海正常化後の最悪更新中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食関連記事22年は就業者240万人、失業率18.5％ラオス経済マクロ経済統計雇用・労務出稼ぎ労働者、コロナ禍で56万人帰国フィリピン社会社会一般雇用・労務新型コロナ禍、25万人が失業＝政府ミャンマー経済マクロ経済雇用・労務外国人労働者の受け入れ、今年は13万人韓国経済統計その他製造農林・水産その他サービス建設・プラント雇用・労務政治一般政策・法律・規制深センの外国人労働者1万2千人中国-全国社会マクロ経済統計社会一般雇用・労務