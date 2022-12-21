19日のコロナ感染者は32人、患者数は139人

カンボジア19日のコロナ感染者は32人、患者数は139人医薬国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事18日のコロナ感染は８人、患者数124人にカンボジア医薬保健医療13日コロナ感染は26人、９月以来最多を更新カンボジア医薬保健医療７日のコロナ感染は12人、６日連続で２桁カンボジア医薬保健医療新型コロナ新規感染者、５日は15人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、28日は５人カンボジア医薬保健医療