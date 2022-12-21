公的債務のＧＤＰ比、上限引き下げの可能性

タイ公的債務のＧＤＰ比、上限引き下げの可能性経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ金融一般マクロ経済統計財政政策・法律・規制ＧＤＰ上海のスポーツ産業、21年は1740億元規模中国-上海経済マクロ経済統計スポーツ公的債務のＧＤＰ比、上限引き下げの可能性タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政タイ中銀、長期的な経済成長に自信タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制商務相、22年輸出額は７％増の35兆円見込むタイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制23年観光産業の外貨収入、前年の3.5倍目標インドネシア観光統計観光政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは反発、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交関連記事公的債務のＧＤＰ比、低下する見通しタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制公的債務の上限は十分な余地＝財務省局長タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政財務省、21年度は7.7兆円の借り入れを計画タイ経済マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制財政公的債務の上限、対ＧＤＰ比60％を維持タイ経済マクロ経済政策・法律・規制財政８月の公的債務が減少、対ＧＤＰ比率も低下タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政