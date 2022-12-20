19日の感染者13人、26日連続で死者ゼロ

ミャンマー19日の感染者13人、26日連続で死者ゼロ安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ感染でも出勤可に 複数の地方政府、経済正常化へ中国-全国経済マクロ経済保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制宅配企業、年末までの配送正常化を見通す中国-全国運輸決算陸運社会一般政策・法律・規制国内線の航空需要、23年にコロナ前回復へ中国-全国運輸マクロ経済空運コロナ国内症例、19日は2600人台中国-全国社会保健医療社会一般ＰＣＲ検査所を診療施設に、感染者の増加で中国-全国社会保健医療医薬品社会一般雇用・労務政策・法律・規制関連記事８日の感染者数12人、15日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般６日の感染者17人、13日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般３日の感染者15人、10日間連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者22人、新たに死者確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般23日の感染者21人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般