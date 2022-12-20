ルネサス、北京工場を再開

北京ルネサス、北京工場を再開製造NEW国・地域北京業種製造関連タグ中国日本車部品電機その他製造電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（19日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW来年１月に感染ピーク到来か 複数の地方政府予測、春節移動で中国-全国社会マクロ経済保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW珠海イミグレの通過要件、31日まで緩和中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW北京市、陽性者の自宅隔離に７日間必要中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ国内症例、18日は1900人台中国-全国社会保健医療社会一般NEWデリバリー企業、配送員不足への対応急ぐ中国-全国運輸ＩＴ一般食品・飲料医薬品陸運スポーツ雇用・労務小売りNEW関連記事ルネサスが北京工場を停止、コロナ感染者増加で北京製造電子・コンピューター電機その他製造車部品起亜自のメキシコ工場、稼働を再開韓国車両自動車ダイキン、マレーシアの全工場停止マレーシア製造その他製造政策・法律・規制現代自の中国工場、１カ所またも操業停止韓国車両自動車タタ自の商用車工場、2回目の操業停止インド車両自動車二輪車雇用・労務