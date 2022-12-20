商工省、５法案の策定に向けＮＩＴＩと連携

インド商工省、５法案の策定に向けＮＩＴＩと連携経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック【続・政経ウオッチ】政府悲願の刑法改正案が可決 第38回インドネシア政治政治一般政策・法律・規制NEW商工省、５法案の策定に向けＮＩＴＩと連携インド経済マクロ経済政策・法律・規制NEW政府ファンド創設法案、下院で可決フィリピン政治政治一般政策・法律・規制下院、大統領の優先法案13本を可決フィリピン政治政治一般政策・法律・規制燃費基準規制に罰金導入、議会が承認インド経済マクロ経済自動車政策・法律・規制修正ビルマ法案が米下院を通過、上院へミャンマー政治政治一般外交関連記事ごみリサイクル政策、立案機関に策定要請インド経済マクロ経済環境政策・法律・規制ＥＶ普及促進へ６委員会、政策立案機関インド車両自動車環境政策・法律・規制革新的技術の実用化視野、政府が委員会設置インド経済マクロ経済貿易ベンチャー設備投資雇用・労務政策・法律・規制航空防衛の事業機会、中小企業で600億ドルインド運輸マクロ経済その他製造設備投資倉庫空運軍事電子商取引に関する規定発布へインドネシア電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制